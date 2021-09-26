Тардиф заявил, что в случае отказа НХЛ от Олимпиады федерациям будет сложно выстроить план Б

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаде в Пекине.
Тардиф заявил, что в случае отказа НХЛ от Олимпиады федерациям будет сложно выстроить план Б
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«Мы не знаем, что будет в это время с коронавирусом. Национальная хоккейная лига установила крайний срок, когда скажет, поедут ли ее игроки в Пекин или нет. Мы обсудим с ними этот вопрос позже, но всем понятно, что уже слишком поздно что-то менять, поскольку для федераций в таком случае сложно будет выстроить план Б», — цитирует Тардифа ТАСС.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля и завершатся 21 февраля 2022 года.

Сборная России по хоккею является действующим победителем Олимпиады.

25 сентября Люк Тардиф стал новым президентом IIHF, сменив на посту Рене Фазеля.

Ранее сообщалось, что Фазель получит должности в российском хоккее.

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