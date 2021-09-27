Шипачёв отреагировал на назначение Знарка главным тренером сборной России

Нападающий и капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал назначение Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею.

«Олег Валерьевич побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира. Я желаю ему только удачи. У нас хорошие отношения, поздравил его с этим событием. Работы у него теперь предостаточно, после отдыха вдоволь насмотрится хоккея», — приводит слова Шипачёва «Чемпионат».

Нападающий отметил, что всегда едет в национальную команду с радостью.

«Как начнутся турниры национальных команд, тренерский штаб сборной будет определяться с составом, а сейчас я хочу помогать «Динамо» играть в хоккей и побеждать», — сказал он.

Напомним, что Знарок возглавлял сборную России с 26 марта 2014 года по 11 апреля 2018 года.

Под его руководством Россия выиграла чемпионат мира по хоккею 2014 года, а также Олимпийские игры 2018 года.

Ранее стало известно расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине.