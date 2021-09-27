Хоккеисты «Вашинтона» поприветствовали сына Овечкина перед игрой с «Бостоном»

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» поприветствовали сына российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в подтрибунном помещении перед матчем предсезонного турнира с «Бостон Брюинз».

Овечкин опубликовал видео в сторис на своей странице в Instagram, на котором игроки «Вашингтона» выходят из раздевалки и приветствуют его сына жестами и словами.

Встреча проходила в Вашингтоне и завершился победой «Бостона» в серии буллитов (2:2, 3:2 по буллитам).

Отметим, что россиянин не принимал участия в игре.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 начнётся 12 октября.

Ранее сообщалось, что нидерландский форвард «Барселоны» Мемфис Депай подарил российскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину футболку с автографом.