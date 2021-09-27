Нападающий «Барселоны» Депай подарил Малкину футболку с автографом
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«Спасибо за подарок. Продолжай в том же духе. Надеюсь, это принесёт удачу», — написал Малкин на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с футболкой.
Напомним, что россиянин пропустит старт нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за операции на колене.
В 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ прошлого сезона нападающий набрал 28 (8+20) очков. Он также провёл четыре встречи в плей-офф и набрал пять (1+4) баллов.
Ранее сообщалось, что Малкин не успеет восстановиться к началу сезона НХЛ.