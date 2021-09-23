СМИ: Малкин пропустит старт сезона НХЛ из-за травмы колена

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (КХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не успеет восстановиться к началу регулярного сезона-2021/22.
СМИ: Малкин пропустит старт сезона НХЛ из-за травмы колена
  • © AP

35-летний хоккеист пропустит минимум два первых месяца нового сезона НХЛ, сообщает журналист Элиотт Фридманн в Twitter.

Малкин с лета этого года восстанавливается после операции на правом колене.

Новый сезон НХЛ стартует 12 октября.

В минувшем сезоне НХЛ Малкин набрал 28 (8 + 20) очков в 33 матчах, а в плей-офф форвард провёл четыре игры, забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что стал известен список российских хоккеистов в тренировочных лагерях НХЛ.

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