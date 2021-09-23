СМИ: Малкин пропустит старт сезона НХЛ из-за травмы колена
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35-летний хоккеист пропустит минимум два первых месяца нового сезона НХЛ, сообщает журналист Элиотт Фридманн в Twitter.
PIT GM Ron Hextall says Evgeni Malkin will miss at least the first two months of the season— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) September 23, 2021
Малкин с лета этого года восстанавливается после операции на правом колене.
Новый сезон НХЛ стартует 12 октября.
В минувшем сезоне НХЛ Малкин набрал 28 (8 + 20) очков в 33 матчах, а в плей-офф форвард провёл четыре игры, забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что стал известен список российских хоккеистов в тренировочных лагерях НХЛ.