Стал известен список российских хоккеистов в тренировочных лагерях НХЛ
- Reuters
Список российских хоккеистов НХЛ выглядит следующим образом:
— «Миннесота Уайлд»: Куликов, Капризов.
— «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Василевский, Мифтахов, Сергачёв, Кучеров, Липанов, Семыкин.
— «Даллас Старз»: Худобин, Грушников, Радулов, Гурьянов.
— «Торонто Мэйпл Лифс»: Абрамов, Дер-Аргучинцев, Гоголев, Гусев, Михеев, Семёнов.
— «Вашингтон Кэпиталз»: Самсонов, Алексеев, Орлов, Овечкин, Кузнецов.
— «Сент-Луис Блюз»: Бучневич, Тарасенко, Александров, Торопченко.
— «Нью-Йорк Айлендерс»: Сорокин, Варламов, Голышев.
— «Филадельфия Флайерз»: Проворов, Замула, Рубцов.
— «Коламбус Блю Джекетс»: Тарасов, Гавриков, Чинахов.
— «Каролина Харрикейнз»: Свечников, Летунов.
— «Ванкувер Кэнакс»: Подколзин.
— «Эдмонтон Ойлерз»: Коновалов, Саморуков, Петров, Максимов.
— «Вегас Голден Найтс»: Мироманов, Дорофеев, Дадонов, Марушев.
— «Колорадо Эвеланш»: Анисимов, Ничушкин, Мальцев.
— «Флорида Пантерз»: Бобровский, Мамин, Денисенко.
— «Оттава Сенаторз»: Зайцев, Зуб.
— «Нэшвилл Предаторз»: Тренин, Афанасьев.
— «Лос-Анджелес Кингз»: Ткачёв, Павлычев.
— «Анахайм Дакс»: Волков.
— «Детройт Ред Уингз»: Наместников, Тютяев.
— «Калгари Флэймз»: Задоров, Кузнецов, Завгородний.
— «Аризона Койотс»: Провольнев, Любушкин.
— «Нью-Джерси Дэвилз»: Охотюк.
— «Чикаго Блэкхоукс»: Осипов, Алтыбармакян.
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин из-за травмы пропускает тренировочный лагерь.
До последнего не было ясно про участие Кирилла Капризова, который подписал пятилетний контракт с «Миннесота Уайлд».
Ранее в «Миннесоте» сообщили, когда Капризов сможет тренироваться с командой.