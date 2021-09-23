Стал известен список российских хоккеистов в тренировочных лагерях НХЛ

23 сентября за океаном стартуют тренировочные лагеря клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Список российских хоккеистов НХЛ выглядит следующим образом:

— «Миннесота Уайлд»: Куликов, Капризов.

— «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Василевский, Мифтахов, Сергачёв, Кучеров, Липанов, Семыкин.

— «Даллас Старз»: Худобин, Грушников, Радулов, Гурьянов.

— «Торонто Мэйпл Лифс»: Абрамов, Дер-Аргучинцев, Гоголев, Гусев, Михеев, Семёнов.

— «Вашингтон Кэпиталз»: Самсонов, Алексеев, Орлов, Овечкин, Кузнецов.

— «Сент-Луис Блюз»: Бучневич, Тарасенко, Александров, Торопченко.

— «Нью-Йорк Айлендерс»: Сорокин, Варламов, Голышев.

— «Филадельфия Флайерз»: Проворов, Замула, Рубцов.

— «Коламбус Блю Джекетс»: Тарасов, Гавриков, Чинахов.

— «Каролина Харрикейнз»: Свечников, Летунов.

— «Ванкувер Кэнакс»: Подколзин.

— «Эдмонтон Ойлерз»: Коновалов, Саморуков, Петров, Максимов.

— «Вегас Голден Найтс»: Мироманов, Дорофеев, Дадонов, Марушев.

— «Колорадо Эвеланш»: Анисимов, Ничушкин, Мальцев.

— «Флорида Пантерз»: Бобровский, Мамин, Денисенко.

— «Оттава Сенаторз»: Зайцев, Зуб.

— «Нэшвилл Предаторз»: Тренин, Афанасьев.

— «Лос-Анджелес Кингз»: Ткачёв, Павлычев.

— «Анахайм Дакс»: Волков.

— «Детройт Ред Уингз»: Наместников, Тютяев.

— «Калгари Флэймз»: Задоров, Кузнецов, Завгородний.

— «Аризона Койотс»: Провольнев, Любушкин.

— «Нью-Джерси Дэвилз»: Охотюк.

— «Чикаго Блэкхоукс»: Осипов, Алтыбармакян.

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин из-за травмы пропускает тренировочный лагерь.

До последнего не было ясно про участие Кирилла Капризова, который подписал пятилетний контракт с «Миннесота Уайлд».

Ранее в «Миннесоте» сообщили, когда Капризов сможет тренироваться с командой.