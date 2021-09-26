Овечкин, Кузнецов и Самсонов пропустят первый предсезонный матч «Вашингтона»

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» объявил состав на первый предсезонный матч с «Бостон Брюинз».
Овечкин, Кузнецов и Самсонов пропустят первый предсезонный матч «Вашингтона»
  • Reuters

В списке «Вашингтона» отсутствуют вратарь Илья Самсонов и форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Матч состоится 27 сентября. Начало — в 00:00 мск.

Ранее «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», Барбашёв отметился голом и результативной передачей.

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