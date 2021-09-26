Овечкин, Кузнецов и Самсонов пропустят первый предсезонный матч «Вашингтона»
- Reuters
В списке «Вашингтона» отсутствуют вратарь Илья Самсонов и форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
A look ahead at who will suit up for tomorrow night’s #CapsBruins preseason opener. #ALLCAPSpic.twitter.com/ovAQptRSk5— Washington Capitals (@Capitals) September 25, 2021
Матч состоится 27 сентября. Начало — в 00:00 мск.
Ранее «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», Барбашёв отметился голом и результативной передачей.