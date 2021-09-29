Жамнов ответил, стоит ли ждать Овечкина на ОИ в Пекине

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил на вопрос о нападающем Александре Овечкине в преддверии Олимпиады-2022, которая пройдёт в Пекине.

«Он уже сказал, что у него последний шанс — выступить на Олимпиаде и завоевать золотую медаль. Потому я думаю, что эта кандидатура даже не обсуждается. Уже сейчас можно сказать, что Овечкин — живая легенда российского хоккея. Главное, чтобы у него всё в этом сезоне сложилось как можно лучше. И очень важно, чтобы не было травм. Конечно, мы на него рассчитываем», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее хоккеисты «Вашингтона» поприветствовали сына Овечкина перед игрой с «Бостоном».