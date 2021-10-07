Гретцки: я надеюсь, что Овечкин побьёт мой рекорд

Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки высказался о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«В первой игре мы на посмотрим на «Вашингтон», на преследующего меня Алекса, и я надеюсь, что он побьёт мой рекорд. Я очень рад, что у меня есть шанс наблюдать за ним в течение года», — цитирует Гретцки пресс-служба НХЛ.

Он также отметил, что рад за Овечкина, который выступает за «Вашингтон». Гретцки посоветовал хоккеисту оставаться собой.

«Он приносит пользу не только НХЛ, но и российскому хоккею, хоккею во всём мире. Так что я большой его поклонник. Если он побьёт рекорд, это поможет нашему виду спорта», — добавил Гретцки.

Овечкин занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (730 голов). От Марселя Дионна, который находится на пятой строчке, Овечкин отстаёт на одну шайбу. Возглавляет рейтинг Гретцки с 894 голами, за ним следуют Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

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