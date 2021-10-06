СМИ: «Анахайм» выставил Волкова на драфт отказов НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» выставил российского форварда Александра Волкова на драфт отказов.

Об этом сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в Twitter.

Volkov (ANA), Dell (BUF) on waivers — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) October 6, 2021

Волков был выбран на драфте НХЛ 2017 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» под 48-м номером.

24-летний россиянин весной был обменян в «Анахайм». В составе клуба из Калифорнии Волков в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал восемь очков.

Ранее сообщалось, что в топ-50 рейтинга компании EA Sports в игре NHL 22 вошли шесть российских полевых хоккеистов и два голкипера.