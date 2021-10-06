СМИ: «Анахайм» выставил Волкова на драфт отказов НХЛ
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Об этом сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в Twitter.
Volkov (ANA), Dell (BUF) on waivers— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) October 6, 2021
Волков был выбран на драфте НХЛ 2017 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» под 48-м номером.
24-летний россиянин весной был обменян в «Анахайм». В составе клуба из Калифорнии Волков в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал восемь очков.
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