«Попасть в эфир ESPN — своего рода знак качества»: главный спортивный медиахолдинг США покажет 130 матчей КХЛ

Американский медиахолдинг ESPN объявил о начале сотрудничества с Континентальной хоккейной лигой. Согласно договору, только в нынешнем сезоне на территории США покажут более 130 матчей регулярного чемпионата и розыгрыша Кубка Гагарина, причём десять из них зрители смогут увидеть уже в октябре. В свою очередь, вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов сообщил, что соглашение рассчитано на три года.

Попытка №2

Континентальная хоккейная лига продолжает осваивать новые рынки. За последние годы она неоднократно предпринимала попытки завоевать новых фанатов в Европе путём проведения вынесенных матчей в Австрии и Швейцарии в рамках KHL World Games, а в нынешнем сезоне рассматривает возможность привлечения аудитории из ОАЭ. Однако ещё более интересным событием может стать заключение договора с американским медиахолдингом ESPN о трансляции игр чемпионата в США. Так, только в октябре на территории Соединённых Штатов запланирован показ десяти встреч регулярного сезона, а по итогам соревновательного года их общее число составит более сотни.

О начале сотрудничества КХЛ с ESPN стало известно ещё в конце августа, однако конкретика появилась лишь на днях. Так, в медиахолдинге подтвердили, что покажут более 130 матчей Континентальной хоккейной лиги, причём в рамках как регулярного чемпионата, так и плей-офф Кубка Гагарина. На данный момент известно расписание на ближайший месяц, в ходе которого американские зрители смогут увидеть десять встреч первенства. Причём две из них уже доступны подписчикам сервиса ESPN+. Речь идёт о противостояниях казанского «Ак Барса» с московским ЦСКА (1 октября) и уфимским «Салаватом Юлаевым» (3 октября).

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Примечательно, что ESPN сделал акцент именно на казанском коллективе. Только за этот месяц в сервисе медиахолдинга можно будет посмотреть четыре игры с участием подопечных Дмитрия Квартальнова. И такой выбор кажется очень любопытным. Сейчас «Ак Барс» занимает лишь четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции и демонстрирует не самый искромётный хоккей. На его счету значится всего 30 заброшенных шайб (16-й результат в лиге) при 25 пропущенных (второй). Для сравнения, хоккеисты московского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга» действуют в куда более яркой манере, что подтверждают 55 голов. Тем не менее в нынешнем месяце будет лишь три трансляции встреч с их участием.

При этом в самом «Ак Барсе» рады такому вниманию к клубу и считают его более чем обоснованным. По словам исполнительного директора казанцев Мансура Усманова, подобное отношение продиктовано популярностью и высокими достижениями команды, а также высоким статусом грядущих встреч.

«Приятно, что в четырёх матчах КХЛ из десяти, выбранных ESPN для показа в октябре, играет «Ак Барс». Команда в каждой игре старается показывать яркий и атакующий хоккей, наш клуб — единственный в лиге, кто трижды выигрывал Кубок Гагарина. Можно сказать, что это определённый знак качества и сейчас мы не можем опустить планку ниже. У клуба большая армия болельщиков не только в России, но и за рубежом. Мы надеемся на их поддержку, в том числе и у экранов в Северной Америке. Отдельно стоит сказать, что два матча, которые выбрал ESPN, это «Зелёное дерби» — самое яркое и бескомпромиссное противостояние КХЛ. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» играли в Давосе, этот матч вызвал большой интерес у местной публики, уверены, что североамериканские болельщики не останутся разочарованы после таких «зелёных» спектаклей», — заявил Усманов.

При этом стоит отметить, что ранее ESPN уже транслировал матчи КХЛ на территории США — в 2012 году. Причём тогда только за первую декаду октября было показано пять встреч регулярного чемпионата. Правда, тогда интерес к европейской лиге был вполне объясним. Из-за отсутствия договорённости по новому коллективному соглашению в НХЛ был объявлен локаут, а ряд российских звёзд вернулись на родину.

Сейчас же ситуация иная. Уже 12 октября в Национальной хоккейной лиге стартует новый регулярный сезон, следовательно, американские болельщики вряд ли будут испытывать информационный голод в связи с отсутствием хоккейных трансляций. Из этого остаётся сделать вывод, что в США действительно существует определённый спрос на продукт КХЛ. Иначе очень сложно объяснить, почему крупнейший медиахолдинг заключил трёхлетний контракт на показ матчей.

«Деньги находятся не на первом месте»

Как рассказал RT вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов, подписание соглашения с ESPN представляет интерес прежде всего с точки зрения имиджа. Но в то же время функционер подтвердил, что права на трансляцию матчей лиги не были переданы бесплатно. Функционер также рассказал, кто именно выступил инициатором данной сделки, и объяснил, почему в октябре будет показано сразу четыре матча с участием казанского «Ак Барса».

— В октябре ESPN начал показ матчей КХЛ на территории США. Кто был инициатором начала сотрудничества между Континентальной хоккейной лигой и американским медиахолдингом?

— В вопросах реализации международных телевизионных прав КХЛ много лет сотрудничает с агентством Sportfive. Можно сказать, что в данном случае именно оно выступило инициатором. Сначала наши партнёры провели диалог с ESPN, а уже после этого обратились с предложением к нам.

— На данный момент известно, что ESPN покажет более 130 матчей чемпионата КХЛ, включая плей-офф Кубка Гагарина. Наверняка это будет сделано не на безвозмездной основе.

— В данном случае нас гораздо больше интересует имиджевая составляющая. Если мы говорим о спортивных медиа, то ESPN — один из самых известных игроков на рынке, который очень тщательно подходит к выбору продукта.

Попасть в эфир ESPN — своего рода знак качества. Далеко не каждое спортивное событие заслуживает подобного. Безусловно, коммерческая составляющая также имеет место быть. Иным образом реализация телевизионных прав невозможна. Но в данном случае деньги находятся не на первом месте.

— Какие дивиденды КХЛ надеется извлечь из этого сотрудничества?

— Безусловно, главная задача — популяризировать КХЛ на американском рынке, привлечь новую аудиторию. Причём речь не только о болельщиках. Мы осведомлены, что в США проживают множество россиян, которые хотели бы следить за выступающими на родине отечественными хоккеистами. Но при этом нам также интересно понять, насколько мы конкурентны в подобной среде, насколько качественный продукт создаём. Спустя несколько месяцев сможем оценить это на основании рейтинга, доли аудитории.

— В КХЛ уже имеется понимание, на какие показатели стоит рассчитывать в плане рейтинга, охвата аудитории?

— Пока нет. Чтобы наметить какие-то цели, необходимо в целом оценить интерес к КХЛ в США. Думаю, что следующие несколько месяцев ответят на данный вопрос. А уже после будем строить планы, думать, как их реализовывать.

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— На какой срок заключено соглашение между КХЛ и ESPN?

— Контракт рассчитан на три года, что лишь подтверждает серьёзность намерений коллег из ESPN. Это говорит о том, что они хорошо изучили продукт, представляют, что можно получить на выходе. На протяжении этого срока обе стороны будут инвестировать в проект с целью сделать его популярнее и интереснее.

— В 2012 году матчи Континентальной хоккейной лиги уже показывались на ESPN. Тогда в НХЛ был объявлен локаут, многие звёзды отправились в Европу, в связи с чем приобретение прав на трансляцию выглядело вполне логичным. На ваш взгляд, что сейчас побудило американский медиахолдинг вновь инициировать сотрудничество с КХЛ?

— На мой взгляд, имеют место быть несколько факторов. В плане телевизионной картинки КХЛ уже давно соответствует мировым стандартам. Конкурентоспособность команд на льду и интерес болельщиков к матчам также постоянно растут. Но думаю, что немаловажную роль сыграл и тот факт, что Континентальная хоккейная лиги сумела без остановок и переносов провести прошлый, постпандемийный сезон. Мне кажется, именно наша стабильность во многом оказала влияние на вещателей.

— Не думаете, что повышенный интерес к КХЛ связан с проведением Олимпиады в Пекине? Ведь по-прежнему есть риск повторения сюжета Пхёнчхана и отказа НХЛ от поездки на Игры.

— Мне кажется, что в данном конкретном случае это не оказало влияния.

— В октябре на сервисе ESPN+ будет показано десять матчей КХЛ, причём сразу четыре — с участием казанского «Ак Барса». Американские партнёры сами настаивали на том, чтобы игр казанцев транслировалось больше?

— Выбор матчей всецело является прерогативой ESPN. По договору мы обязаны предоставить им для показа все встречи, в трансляции которых они заинтересованы. Причём итоговый список формируется на месяц вперёд. К сожалению, не могу сказать, чем обусловлен повышенный интерес коллег к играм с участием «Ак Барса». Но это их решение. Мы на него никак не влияем.