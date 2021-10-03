«Металлург» обыграл московское «Динамо» и одержал 10-ю победу подряд в КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе «магнитки» хет-трик оформил Николай Голдобин, а также отличился Артём Минулин. У бело-голубых две шайбы забросил Роб Клинкхаммер.
Для «Металлурга» эта победа стала десятой подряд.
В следующем матче подопечные Ильи Воробьёва сыграют со «Спартаком», а «Динамо» далее встретится с ЦСКА.
Ранее сообщалось, что шайбы Артёма Галимова и Александра Бурмистрова принесли «Ак Барсу» победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ.