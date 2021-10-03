«Металлург» обыграл московское «Динамо» и одержал 10-ю победу подряд в КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» взял верх над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» обыграл московское «Динамо» и одержал 10-ю победу подряд в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. 

В составе «магнитки» хет-трик оформил Николай Голдобин, а также отличился Артём Минулин. У бело-голубых две шайбы забросил Роб Клинкхаммер.

Для «Металлурга» эта победа стала десятой подряд.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьёва сыграют со «Спартаком», а «Динамо» далее встретится с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что шайбы Артёма Галимова и Александра Бурмистрова принесли «Ак Барсу» победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ.

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