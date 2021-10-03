Шайбы Галимова и Бурмистрова принесли «Ак Барсу» победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ
- РИА Новости
Игра состоялась в Казани и завершилась в пользу хозяев — 2:0.
На 18-й минуте шайбу забросил Артём Галимов, а на 60-й окончательный счёт установил Александр Бурмистров.
В параллельных матчах московский «Спартак» одолел череповецкую «Северсталь» (2:0), ярославский «Локомотив» победил казахстанский «Барыс» (4:3), а «Сочи» крупно уступил минскому «Динамо» (3:7).
Ранее сообщалось, что СКА нанёс «Нефтехимику» третье поражение кряду в КХЛ.