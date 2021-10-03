СКА нанёс «Нефтехимику» третье поражение кряду в КХЛ
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.
В составе армейцев отличились Кирилл Марченко, который реализовал буллит, а также Данила Моисеев.
Для нижнекамцев это поражение стало третьим подряд.
В следующем матче подопечные Валерия Брагина сыграют с ярославским «Локомотивом», а «Нефтехимик» встретится с минским «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Трактор» нанёс «Авангарду» пятое поражение в сезоне КХЛ.