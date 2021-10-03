СКА нанёс «Нефтехимику» третье поражение кряду в КХЛ

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Петербургский СКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА нанёс «Нефтехимику» третье поражение кряду в КХЛ
  • ©Страница петербургского СКА Вконтакте

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.

В составе армейцев отличились Кирилл Марченко, который реализовал буллит, а также Данила Моисеев.

Для нижнекамцев это поражение стало третьим подряд.

В следующем матче подопечные Валерия Брагина сыграют с ярославским «Локомотивом», а «Нефтехимик» встретится с минским «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Трактор» нанёс «Авангарду» пятое поражение в сезоне КХЛ.

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