«Металлург» одержал девятую победу подряд в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» переиграл дома «Автомобилист» из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

В составе «Металлурга» шайбы забросили Анатолий Никонцев (1-я минута), Николай Голдобин (16-я), Максим Карпов (46-я), Семён Кошелев (60-я).

У гостей отличились Брукс Мэйсек (20-я), Джесси Блэкер (53-я).

Таким образом, «Металлург» одержал девятую победу подряд в регулярном чемпионате сезона-2021/22. Команда из Магнитогорская идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата. «Автомобилист» занимает пятую строчку в Восточной конференции.

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