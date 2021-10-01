«Металлург» одержал девятую победу подряд в КХЛ

Короткая ссылка
Магнитогорский «Металлург» переиграл дома «Автомобилист» из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» одержал девятую победу подряд в КХЛ
  • @MetallurgMgn
  • Twitter

Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

В составе «Металлурга» шайбы забросили Анатолий Никонцев (1-я минута), Николай Голдобин (16-я), Максим Карпов (46-я), Семён Кошелев (60-я).

У гостей отличились Брукс Мэйсек (20-я), Джесси Блэкер (53-я).

Таким образом, «Металлург» одержал девятую победу подряд в регулярном чемпионате сезона-2021/22. Команда из Магнитогорская идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата. «Автомобилист» занимает пятую строчку в Восточной конференции.

Ранее главный тренер «Сочи» Андрей Назаров ответил на вопрос, на какой срок согласован его контракт с клубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить