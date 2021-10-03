Тренер «Металлурга» Воробьёв заболел коронавирусом

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Главный тренер клуба Континентальной хоккейного лиги (КХЛ) «Металлург» Илья Воробьёв сдал положительный тест на коронавирус.
Тренер «Металлурга» Воробьёв заболел коронавирусом
  • РИА Новости

«Илья Воробьёв сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. Сейчас главный тренер «Металлурга» находится в самоизоляции, при этом был сдан второй тест, чтобы исключить ложноположительные результаты», — сообщает в Twitter пресс-служба команды.

Руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ против столичного «Динамо» в Москве будет Марк Френч.

Команда из Магнитогорска идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Металлург» одержал девятую победу подряд в КХЛ.

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