Тренер «Металлурга» Воробьёв заболел коронавирусом

Главный тренер клуба Континентальной хоккейного лиги (КХЛ) «Металлург» Илья Воробьёв сдал положительный тест на коронавирус.

«Илья Воробьёв сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. Сейчас главный тренер «Металлурга» находится в самоизоляции, при этом был сдан второй тест, чтобы исключить ложноположительные результаты», — сообщает в Twitter пресс-служба команды.

Руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ против столичного «Динамо» в Москве будет Марк Френч.

⚡️ Илья Воробьёв сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. Сейчас главный тренер «Металлурга» находится на самоизоляции, при этом был сдан второй тест, чтобы исключить ложноположительные результаты.



Руководить командой в сегодняшней игре будет Марк Френч. pic.twitter.com/JrlEJVYN5C — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) October 3, 2021

Команда из Магнитогорска идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Металлург» одержал девятую победу подряд в КХЛ.