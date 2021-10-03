Тренер «Металлурга» Воробьёв заболел коронавирусом
- РИА Новости
«Илья Воробьёв сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. Сейчас главный тренер «Металлурга» находится в самоизоляции, при этом был сдан второй тест, чтобы исключить ложноположительные результаты», — сообщает в Twitter пресс-служба команды.
Руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ против столичного «Динамо» в Москве будет Марк Френч.
⚡️ Илья Воробьёв сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. Сейчас главный тренер «Металлурга» находится на самоизоляции, при этом был сдан второй тест, чтобы исключить ложноположительные результаты.— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) October 3, 2021
Руководить командой в сегодняшней игре будет Марк Френч. pic.twitter.com/JrlEJVYN5C
Команда из Магнитогорска идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Металлург» одержал девятую победу подряд в КХЛ.