Доброхвалов: главная задача — популяризировать КХЛ на американском рынке

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов прокомментировал показ матчей лиги на ESPN.

«Безусловно, главная задача — популяризировать КХЛ на американском рынке, привлечь новую аудиторию. Причём речь не только о болельщиках. Мы осведомлены, что в США проживает множество россиян, которые хотели бы следить за выступающими на родине отечественными хоккеистами. Но при этом нам также интересно понять, насколько мы конкурентны в подобной среде, насколько качественный продукт создаём. Спустя несколько месяцев сможем оценить это на основании рейтинга, доли аудитории», — заявил RT Доброхвалов.

Американский телеканал ESPN будет транслировать матчи КХЛ в сезоне-2021/22.

Ранее в «Ак Барсе» прокомментировали показ матчей на ESPN.