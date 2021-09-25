Победа француза над немцем и поздравления от Путина: как выборы президента IIHF закончились сенсацией

Француз Люк Тардиф неожиданно для большинства специалистов стал новым президентом Международной федерации хоккея на льду (IIHF). На этом посту он сменил Рене Фазеля, который 27 лет возглавлял организацию. Главным фаворитом выборов считался немец Франц Райндль, однако в решающем, четвёртом туре голосования он набрал на 28 голосов меньше, чем соперник. Тардиф пообещал не обмануть ожиданий делегатов и выразил готовность взять на себя бремя лидерства. С высоким назначением функционера поздравил в том числе и Владимир Путин, заявивший, что Россия готова к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с международной федерацией. А руководитель Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил уверенность в том, что наладить хорошие отношения с новым главой IIHF не составит труда.

Конгресса IIHF в Санкт-Петербурге вся хоккейная общественность ждала с огромным интересом, ведь в рамках этого мероприятия международная федерация должна была получить нового президента. Швейцарец Рене Фазель, возглавлявший организацию с 1994 года, решил оставить свой пост.

На должность было пять претендентов: датчанин Хенрик Бах-Нильсен, немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров. Чтобы одержать победу, одному из кандидатов нужно было набрать большинство (50% + 1) голосов делегатов. В случае, если этого не произошло в первом туре, из борьбы выбывал слабейший — и так далее, пока один из претендентов не получал больше половины голосов.

Главным фаворитом голосования считался Райндль, также высоко оценивались шансы Бржизы. Однако итоги выборов опровергли большинство прогнозов. Во-первых, для определения нового президента IIHF потребовалось провести все четыре тура. Во-вторых, уже в стартовом туре сенсационно выбыл из борьбы Бржиза. Вероятно, сказалось желание делегатов сделать главой федерации представителя не самой хоккейной страны, чтобы быть уверенными в его беспристрастности.

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Во втором туре вылетел Бах-Нильсен, набравший всего 12 голосов, а в третьем — Гончаров, получивший только 20. Но куда интереснее было, что Райндль начал сильно уступать Тардифу, на которого изначально мало кто ставил. В итоге в заключительном раунде француз не оставил шансов оппоненту — 67:39.

О победителе известно не так много. Функционер родился в Канаде в 1953 году и имеет двойное гражданство. В молодости он активно играл в хоккей и выступал в Канаде, Бельгии и Франции, где четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Завершив карьеру, Тардиф занялся развитием этого вида спорта в стране и вскоре возглавил национальную федерацию.

С его приходом связан всплеск результатов трёхцветных. Начиная с 2008 года они неизменно выступают в элитном дивизионе чемпионата мира, а в 2014-м на первенстве планеты в Минске даже пробились в плей-офф.

Сын нового президента IIHF Люк Тардиф — младший также посвятил себя хоккею и дважды становился чемпионом Франции. Что касается его отца, то ранее он занимал должность казначея в международной федерации.

«Я всегда оставался хоккейным человеком, у меня очень много идей, во мне много страсти и готовности работать в команде. Поверьте, я не обману ваших ожиданий. Готов развивать и защищать наш вид спорта. Есть фраза, которую очень люблю: «Когда ты один, ты идёшь быстрее, но в команде ты уйдёшь гораздо дальше». Спасибо Рене Фазелю за всё, за уверенность во мне! Я готов принять эту роль лидера», — цитирует Тардифа «Р-Спорт».

В свою очередь, Франц Райндль поздравил конкурента с победой и сравнил процедуру голосования в Санкт-Петербурге со сложным хоккейным матчем.

«Хочу поблагодарить Рене и других коллег, которые покидают совет IIHF. Не забудем и Владислава Третьяка (ушедшего оттуда в марте. — RT), было здорово иметь такого человека в команде. Давайте строить будущее вместе», — призвал немец.

Люка Тардифа с избранием поздравил даже президент РФ Владимир Путин. В телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, он пожелал функционеру успехов, доброго здоровья и благополучия.

«Победа на выборах — убедительное свидетельство вашего высокого авторитета в мировом спортивном сообществе, достойная оценка многолетней работы в совете IIHF. Со своей стороны, готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с Международной федерацией хоккея на льду по всем направлениям её деятельности», — заверил Путин.

Схожую точку зрения высказал и президент ФХР Владислав Третьяк. По его словам, отечественная федерация наладит с новым главой IIHF «хорошие рабочие и человеческие отношения», а хоккейная семья останется дружной.

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«Россия всегда относилась к работе международной федерации с огромным уважением. Тардиф — опытный хоккейный функционер, много лет работал в руководящих органах. Он профессионал, хорошо зарекомендовал себя как один из важных членов управленческой команды Фазеля. Не сомневаюсь, что Люк будет успешно трудиться на посту, а мировой хоккей под его руководством добьётся новых свершений и достижений», — заявил Третьяк в эфире «Матч ТВ».

В свою очередь, вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что давно знаком с французом и неоднократно общался с ним по финансовым вопросам, когда тот занимал должность казначея IIHF.

«Будем дальше работать на благо развития хоккея. Тардиф — друг и коллега Фазеля. Думаю, IIHF будет только усиливать точку зрения о том, что хоккей должен быть отделён от политики. Это важно. Хочется, чтобы IIHF стала главной инстанцией, была лучше любой федерации и любого клуба», — заявил Ротенберг.

В целом имя Фазеля на мероприятии упоминалось неоднократно. Судя по информации российских СМИ, швейцарец вовсе не собирается на пенсию. Так, «Матч ТВ» сообщил, что многолетний глава мирового хоккея может получить должности в ФХР и КХЛ. О деталях сотрудничества пока не сообщается.

Не менее важным событием для России стало избрание в совет IIHF специального представителя ФХР по международным делам Павла Буре. Двукратный призёр Олимпийских игр заменил в нём Третьяка, который в марте вынужден был покинуть федерацию в связи с вердиктом CAS. Ранее перспективы Русской Ракеты высоко оценил и сам Фазель.

«Буре — хоккейная легенда, спокойно владеет английским, его все прекрасно знают. Нам нужны такие люди в совете. Мечтаю, чтобы только бывшие игроки и тренеры состояли в нём, но иногда нужны и другие специалисты. Надеюсь, Буре будет избран. Может ли он в будущем стать президентом IIHF? Почему нет? Но это не так просто, когда ты представляешь большую хоккейную страну», — заявил экс-глава IIHF журналистам.

Из других важных назначений стоит отметить победу Бржизы на выборах первого вице-президента организации. Во втором туре голосования чех уверенно опередил канадца Боба Николсона, набрав почти 70% голосов делегатов. А вот на должность вице-президента IIHF по Азии и Океании достаточно неожиданно был избран представитель Киргизии Айваз Оморканов.

«Для меня большая честь стать вице-президентом IIHF. К сожалению, в Азии с развитием хоккея всё не так хорошо. Я постараюсь отработать свой срок на все сто. Когда в своей презентации я цитировал речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», я говорил не от себя, а от лица всей Азии. Я призвал людей посмотреть, что там творится, увидеть, что нам нужны изменения», — подчеркнул функционер.