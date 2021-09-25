Победа француза над немцем и поздравления от Путина: как выборы президента IIHF закончились сенсацией
Конгресса IIHF в Санкт-Петербурге вся хоккейная общественность ждала с огромным интересом, ведь в рамках этого мероприятия международная федерация должна была получить нового президента. Швейцарец Рене Фазель, возглавлявший организацию с 1994 года, решил оставить свой пост.
На должность было пять претендентов: датчанин Хенрик Бах-Нильсен, немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров. Чтобы одержать победу, одному из кандидатов нужно было набрать большинство (50% + 1) голосов делегатов. В случае, если этого не произошло в первом туре, из борьбы выбывал слабейший — и так далее, пока один из претендентов не получал больше половины голосов.
Главным фаворитом голосования считался Райндль, также высоко оценивались шансы Бржизы. Однако итоги выборов опровергли большинство прогнозов. Во-первых, для определения нового президента IIHF потребовалось провести все четыре тура. Во-вторых, уже в стартовом туре сенсационно выбыл из борьбы Бржиза. Вероятно, сказалось желание делегатов сделать главой федерации представителя не самой хоккейной страны, чтобы быть уверенными в его беспристрастности.
Во втором туре вылетел Бах-Нильсен, набравший всего 12 голосов, а в третьем — Гончаров, получивший только 20. Но куда интереснее было, что Райндль начал сильно уступать Тардифу, на которого изначально мало кто ставил. В итоге в заключительном раунде француз не оставил шансов оппоненту — 67:39.
О победителе известно не так много. Функционер родился в Канаде в 1953 году и имеет двойное гражданство. В молодости он активно играл в хоккей и выступал в Канаде, Бельгии и Франции, где четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Завершив карьеру, Тардиф занялся развитием этого вида спорта в стране и вскоре возглавил национальную федерацию.
С его приходом связан всплеск результатов трёхцветных. Начиная с 2008 года они неизменно выступают в элитном дивизионе чемпионата мира, а в 2014-м на первенстве планеты в Минске даже пробились в плей-офф.
Сын нового президента IIHF Люк Тардиф — младший также посвятил себя хоккею и дважды становился чемпионом Франции. Что касается его отца, то ранее он занимал должность казначея в международной федерации.
«Я всегда оставался хоккейным человеком, у меня очень много идей, во мне много страсти и готовности работать в команде. Поверьте, я не обману ваших ожиданий. Готов развивать и защищать наш вид спорта. Есть фраза, которую очень люблю: «Когда ты один, ты идёшь быстрее, но в команде ты уйдёшь гораздо дальше». Спасибо Рене Фазелю за всё, за уверенность во мне! Я готов принять эту роль лидера», — цитирует Тардифа «Р-Спорт».
В свою очередь, Франц Райндль поздравил конкурента с победой и сравнил процедуру голосования в Санкт-Петербурге со сложным хоккейным матчем.
«Хочу поблагодарить Рене и других коллег, которые покидают совет IIHF. Не забудем и Владислава Третьяка (ушедшего оттуда в марте. — RT), было здорово иметь такого человека в команде. Давайте строить будущее вместе», — призвал немец.
Люка Тардифа с избранием поздравил даже президент РФ Владимир Путин. В телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, он пожелал функционеру успехов, доброго здоровья и благополучия.
«Победа на выборах — убедительное свидетельство вашего высокого авторитета в мировом спортивном сообществе, достойная оценка многолетней работы в совете IIHF. Со своей стороны, готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с Международной федерацией хоккея на льду по всем направлениям её деятельности», — заверил Путин.
Схожую точку зрения высказал и президент ФХР Владислав Третьяк. По его словам, отечественная федерация наладит с новым главой IIHF «хорошие рабочие и человеческие отношения», а хоккейная семья останется дружной.
«Россия всегда относилась к работе международной федерации с огромным уважением. Тардиф — опытный хоккейный функционер, много лет работал в руководящих органах. Он профессионал, хорошо зарекомендовал себя как один из важных членов управленческой команды Фазеля. Не сомневаюсь, что Люк будет успешно трудиться на посту, а мировой хоккей под его руководством добьётся новых свершений и достижений», — заявил Третьяк в эфире «Матч ТВ».
В свою очередь, вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что давно знаком с французом и неоднократно общался с ним по финансовым вопросам, когда тот занимал должность казначея IIHF.
«Будем дальше работать на благо развития хоккея. Тардиф — друг и коллега Фазеля. Думаю, IIHF будет только усиливать точку зрения о том, что хоккей должен быть отделён от политики. Это важно. Хочется, чтобы IIHF стала главной инстанцией, была лучше любой федерации и любого клуба», — заявил Ротенберг.
В целом имя Фазеля на мероприятии упоминалось неоднократно. Судя по информации российских СМИ, швейцарец вовсе не собирается на пенсию. Так, «Матч ТВ» сообщил, что многолетний глава мирового хоккея может получить должности в ФХР и КХЛ. О деталях сотрудничества пока не сообщается.
Не менее важным событием для России стало избрание в совет IIHF специального представителя ФХР по международным делам Павла Буре. Двукратный призёр Олимпийских игр заменил в нём Третьяка, который в марте вынужден был покинуть федерацию в связи с вердиктом CAS. Ранее перспективы Русской Ракеты высоко оценил и сам Фазель.
«Буре — хоккейная легенда, спокойно владеет английским, его все прекрасно знают. Нам нужны такие люди в совете. Мечтаю, чтобы только бывшие игроки и тренеры состояли в нём, но иногда нужны и другие специалисты. Надеюсь, Буре будет избран. Может ли он в будущем стать президентом IIHF? Почему нет? Но это не так просто, когда ты представляешь большую хоккейную страну», — заявил экс-глава IIHF журналистам.
Из других важных назначений стоит отметить победу Бржизы на выборах первого вице-президента организации. Во втором туре голосования чех уверенно опередил канадца Боба Николсона, набрав почти 70% голосов делегатов. А вот на должность вице-президента IIHF по Азии и Океании достаточно неожиданно был избран представитель Киргизии Айваз Оморканов.
«Для меня большая честь стать вице-президентом IIHF. К сожалению, в Азии с развитием хоккея всё не так хорошо. Я постараюсь отработать свой срок на все сто. Когда в своей презентации я цитировал речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», я говорил не от себя, а от лица всей Азии. Я призвал людей посмотреть, что там творится, увидеть, что нам нужны изменения», — подчеркнул функционер.