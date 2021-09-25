Ротенберг: чемпионаты мира и Олимпиады будут проходить на площадках канадского образца
- РИА Новости
«Очень важно приводить хоккейный мир к единому стандарту. Уже решено, что чемпионаты мира начиная с турнира в Финляндии в 2022 году будут играться на канадских площадках. Как и Олимпийские игры», — цитирует Ротенберга РИА Новости.
Сборная России на зимней Олимпиаде в корейском Пхёнчхане завоевала золотые медали. В финале россияне нанесли поражение сборной Германии со счётом 4:3.
Ранее сообщалось, что новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF) стал француз Люк Тардиф.