Фазель был введён в Зал хоккейной славы IIHF
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- РИА Новости
Об этом сообщает официальный Twitter IIHF. Случилось это на специальной церемонии, которая прошла в Санкт-Петербурге. Участие в церемонии принял главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов. Впервые подобная церемония прошла не во время чемпионата мира.
25 сентября пройдут новые выборы главы IIHF. Фазель, возглавлявший организацию с 1994 года, покинет свой пост.
Ранее Губерниев заявил, что Знарок пока не назначен главным тренером сборной России.