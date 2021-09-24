Фазель был введён в Зал хоккейной славы IIHF

Глава Международной хоккейной федерации Рене Фазель был введён в Зал хоккейной славы организации.

Об этом сообщает официальный Twitter IIHF. Случилось это на специальной церемонии, которая прошла в Санкт-Петербурге. Участие в церемонии принял главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов. Впервые подобная церемония прошла не во время чемпионата мира.

25 сентября пройдут новые выборы главы IIHF. Фазель, возглавлявший организацию с 1994 года, покинет свой пост.

Ранее Губерниев заявил, что Знарок пока не назначен главным тренером сборной России.