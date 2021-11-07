Четыре очка Чинахова и Гаврикова на двоих помогли «Коламбусу» обыграть «Колорадо» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одолел «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев отличились Габриэль Карлссон, Александр Тексье, Оливер Бьёркстранд и Коул Силлинджер. Российский нападающий «Джекетс» Егор Чинахов отметился двумя результативными передачами. Его партнёр по команде и соотечественник Владислав Гавриков тоже сделал два голевых паса. «Эвеланш» ответил дублем Андре Бураковски.

Для «Коламбуса» эта победа стала третьей подряд.

В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Колорадо» встретится с «Ванкувер Кэнакс».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Филадельфия Флайерз» в матче НХЛ, а Александр Овечкин очков не набрал.