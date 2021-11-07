Четыре очка Чинахова и Гаврикова на двоих помогли «Коламбусу» обыграть «Колорадо» в НХЛ
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Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счётом 4:2.
В составе хозяев отличились Габриэль Карлссон, Александр Тексье, Оливер Бьёркстранд и Коул Силлинджер. Российский нападающий «Джекетс» Егор Чинахов отметился двумя результативными передачами. Его партнёр по команде и соотечественник Владислав Гавриков тоже сделал два голевых паса. «Эвеланш» ответил дублем Андре Бураковски.
Для «Коламбуса» эта победа стала третьей подряд.
В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Колорадо» встретится с «Ванкувер Кэнакс».
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Филадельфия Флайерз» в матче НХЛ, а Александр Овечкин очков не набрал.