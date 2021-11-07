«Вашингтон» уступил «Филадельфии» в матче НХЛ, Овечкин очков не набрал

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 1:2.

В составе гостей отличились Дерик Брассар и Шон Кутюрье. «Кэпиталз» ответили только заброшенной шайбой Бретта Лисона.

Российский капитан столичного коллектива Александр Овечкин нанёс шесть бросков по воротам соперника и завершил игру с коэффициентом полезности «-1». Не отметились результативными действиями и его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Ранее сообщалось, что передача Андрея Свечникова не спасла «Каролина Харрикейнз» от первого поражения в сезоне НХЛ.