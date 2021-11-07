Передача Свечникова не спасла «Каролину» от первого поражения в сезоне НХЛ

«Каролина Харрикейнз» проиграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась в пользу хозяев — 5:2.

В составе «Пантерз» дубль оформил Энтони Дюклер, а также по разу отличились Фрэнк Ватрано, Антон Лунделль и Патрик Хернквист. У гостей шайбы забросили Йеспер Фаст и Винсент Трочек.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей. В этом сезоне он набрал уже 14 очков (7 + 7).

Для «Каролины» это поражение стало первым со старта сезона. До этого команда из Роли выиграла девять матчей НХЛ подряд.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Кирилла Капризова помогли «Миннесота Уайлд» обыграть «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ.