Шайба и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Питтсбург» в НХЛ
- Reuters
Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась в пользу гостей — 5:4 (Б). При этом «Пингвинз» вели со счётом 4:2 по ходу игры.
В составе «Уайлд» в основное время дубль оформил Джаред Сперджен, а также по разу отличились Кирилл Капризов и Райан Хартман. Причём Капризов отметился и результативной передачей. У хозяев хет-трик сделал Каспери Капанен и одну шайбу забросил Джейк Гюнцель.
В серии буллитов точнее оказались игроки команды из Сент-Пола, а решающий бросок нанёс Ник Бьюгстад. Также свои буллиты у «Миннесоты» реализовали Кевин Фиала и Капризов.
В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Питтсбург» далее встретится с «Чикаго Блэкхоукс».
Ранее сообщалось, что 33 сейва Александра Георгиева не спасли «Нью-Йорк Рейнджерс» от поражения в матче с «Эдмонтон Ойлерз».