33 сейва Георгиева не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

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«Эдмонтон Ойлерз» на своём льду одержал волевую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
33 сейва Георгиева не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
  • Reuters

Игра, которая прошла в Канаде, завершилась победой нефтяников в овертайме со счётом 6:5.

В составе «Рейнджерс» дубль оформил Мика Зибанежад (27-я и 48-я минуты). Также отличились Филип Хитил (2-я), Кевин Руни (23-я) и Крис Крайдер (25-я).

У «Ойлерз» шайбы забросили Зак Хайман (19-я), Тайсон Бэрри (41-я), Есса Пульюярви (35-я, 44-я), Коннор Макдэвид (58-я). Победным голом отметился Леон Драйзайтль (64-я).

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 33 броска из 39. Артемий Панарин оформил результативную передачу. Российский форвард впервые в этом сезоне набрал очки в четырёх матчах подряд.

Ранее Кирилл Капризов высказался о первой забитой шайбе в сезоне.

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