33 сейва Георгиева не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
- Reuters
Игра, которая прошла в Канаде, завершилась победой нефтяников в овертайме со счётом 6:5.
В составе «Рейнджерс» дубль оформил Мика Зибанежад (27-я и 48-я минуты). Также отличились Филип Хитил (2-я), Кевин Руни (23-я) и Крис Крайдер (25-я).
У «Ойлерз» шайбы забросили Зак Хайман (19-я), Тайсон Бэрри (41-я), Есса Пульюярви (35-я, 44-я), Коннор Макдэвид (58-я). Победным голом отметился Леон Драйзайтль (64-я).
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 33 броска из 39. Артемий Панарин оформил результативную передачу. Российский форвард впервые в этом сезоне набрал очки в четырёх матчах подряд.
Ранее Кирилл Капризов высказался о первой забитой шайбе в сезоне.