Капризов высказался о первой забитой шайбе в сезоне

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Российский нападающий Национального хоккейного клуба (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал первую забитую шайбу в сезоне.
Капризов высказался о первой забитой шайбе в сезоне
  • ©Официальный сайт NHL

«Я очень счастлив. Конечно, это большое облегчение — наконец-то забить шайбу. А в целом я просто очень доволен игрой. Чувствуешь себя намного лучше, когда забрасываешь первую шайбу. Я был сосредоточен на том, чтобы забить, уже после второго-третьего матча, когда не мог отличиться. Так что нацеленность на ворота у меня была. Конечно, этот гол придаст мне дополнительную уверенность. Но не стоит думать о том, что ты не можешь забить. Просто играй в хоккей, делай всё правильно, и голы придут. Вот на чём нужно сосредоточиться», — цитирует Капризова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Кирилл Капризов забил первую шайбу в сезоне в матче с «Оттава Сенаторз» (5:4).

Ранее скончался легендарный нападающий «Спартака» Александр Орлов.

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