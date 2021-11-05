Скончался легендарный нападающий «Спартака» Александр Орлов

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Ушёл из жизни легендарный нападающий московского «Спартака» Александр Орлов.
Скончался легендарный нападающий «Спартака» Александр Орлов
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«Хоккейный клуб «Спартак» Москва скорбит и приносит соболезнования родным и близким Александра Александровича Орлова», — сообщает пресс-служба клуба.

Братья-близнецы Александр и Игорь Орловы выступали за «Спартак» с 1980 по 1985 год.

Орлов четырежды становился серебряным призёром чемпионата СССР.

Ранее Овечкин сократил отставание от Халла до одной шайбы по голам за карьеру в НХЛ.

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