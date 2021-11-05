Скончался легендарный нападающий «Спартака» Александр Орлов

Ушёл из жизни легендарный нападающий московского «Спартака» Александр Орлов.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва скорбит и приносит соболезнования родным и близким Александра Александровича Орлова», — сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня, на 68-ом году жизни после продолжительной болезни скончался один из легендарных нападающих «Спартака» 1980-х Александр Орлов. Хоккейный клуб «Спартак» Москва скорбит и приносит соболезнования родным и близким Александра Александровича Орлова. pic.twitter.com/K771CvF7QW — Spartak Moscow (@spartak_hc) November 5, 2021

Братья-близнецы Александр и Игорь Орловы выступали за «Спартак» с 1980 по 1985 год.

Орлов четырежды становился серебряным призёром чемпионата СССР.

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