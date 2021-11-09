Овечкин вышел на пятое место среди россиян по голевым передачам в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл на своём льду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США, завершилась со счётом 5:3 в пользу «Вашингтона».

Российский форвард столичной команды Александр Овечкин отметился шайбой и двумя результативными передачами. Таким образом, 36-летний хоккеист довёл количество ассистов за карьеру в НХЛ до 600 в 1209 матчах. Овечкин обошёл Алексея Ковалёва (599 передач в 1316 матчах) и вышел на чистое пятое место среди россиян по количеству ассистов в матчах лиги.

Every goal a milestone.

Every assist a milestone.

Every point a milestone. 🥵#ALLCAPS | @LeidosIncpic.twitter.com/NIlks3NC4c — Washington Capitals (@Capitals) November 9, 2021

Лидируют в этом списке Сергей Фёдоров (696 передач), Евгений Малкин (680), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604).

Евгений Кузнецов в матче с «Баффало» сделал три результативные передачи и довёл их общее количество в своей карьере в НХЛ до 300.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в НХЛ.