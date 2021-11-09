Овечкин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в НХЛ
- AP
- © Patrick Semansky
Овечкин забил свою 741-ю шайбу в игре с «Баффало». «Вашингтон» выиграл со счётом 5:3.
Таким образом, россиянин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Он сравнялся по числу заброшенных шайб с Бреттом Халлом из США.
На третьем месте по числу шайб за всю историю НХЛ находится Яромир Ягр (766). У Горди Хоу 801 шайба. Первое место у Уэйна Гретцки — 894 шайбы.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. В том матче Овечкин очков не набрал.