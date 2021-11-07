«Айлендерс» взял верх над «Виннипегом» в НХЛ, Сорокин отыграл на ноль

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Айлендерс» взял верх над «Виннипегом» в НХЛ, Сорокин отыграл на ноль
  • Reuters

Встреча прошла в Виннипеге и завершилась в пользу гостей — 2:0.

В составе коллектива из Нью-Йорка отличились Андерс Ли и Брок Нельсон.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив 24 броска из 24. Вратарь был признан первой звездой матча.

«Джетс» в следующем матче сыграют с «Сент-Луиз Блюз», а «Айлендерс» встретятся с «Миннесота Уайлд».

Ранее сообщалось, что четыре очка Егора Чинахова и Владислава Гаврикова на двоих помогли «Коламбус Блю Джекетс» обыграть «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить