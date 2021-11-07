«Айлендерс» взял верх над «Виннипегом» в НХЛ, Сорокин отыграл на ноль
- Reuters
Встреча прошла в Виннипеге и завершилась в пользу гостей — 2:0.
В составе коллектива из Нью-Йорка отличились Андерс Ли и Брок Нельсон.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив 24 броска из 24. Вратарь был признан первой звездой матча.
«Джетс» в следующем матче сыграют с «Сент-Луиз Блюз», а «Айлендерс» встретятся с «Миннесота Уайлд».
Ранее сообщалось, что четыре очка Егора Чинахова и Владислава Гаврикова на двоих помогли «Коламбус Блю Джекетс» обыграть «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.