«Айлендерс» взял верх над «Виннипегом» в НХЛ, Сорокин отыграл на ноль

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Виннипеге и завершилась в пользу гостей — 2:0.

В составе коллектива из Нью-Йорка отличились Андерс Ли и Брок Нельсон.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив 24 броска из 24. Вратарь был признан первой звездой матча.

«Джетс» в следующем матче сыграют с «Сент-Луиз Блюз», а «Айлендерс» встретятся с «Миннесота Уайлд».

Ранее сообщалось, что четыре очка Егора Чинахова и Владислава Гаврикова на двоих помогли «Коламбус Блю Джекетс» обыграть «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.