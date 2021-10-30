На первых ролях: Овечкин забил, Самсонов и Шестёркин оформили по шатауту в НХЛ, а Панарин сделал хет-трик из передач

Илья Самсонов и Игорь Шестёркин оформили дебютные шатауты в текущем сезоне НХЛ и были признаны первыми звёздами своих матчей. Александр Овечкин в концовке поразил пустые ворота «Аризона Койотс» и, отметившись 739-м голом, до двух шайб сократил отставание до Бретта Халла в списке лучших снайперов в истории лиги. Артемий Панарин отдал три передачи на партнёров и помог «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромить бывшую команду «Коламбус Блю Джекетс». А Андрей Свечников набрал баллы за результативность в седьмой встрече регулярного чемпионата подряд.

Очередной игровой день регулярного первенства НХЛ получился богатым на события для российских хоккеистов. Многие из них в субботу вышли на первые роли в своих командах. Ярко проявили себя и вратари, которых в сильнейшей лиге планеты выступает немало. Сразу два из них, Илья Самсонов и Игорь Шестёркин, оформили дебютные шатауты в сезоне.

У Самсонова в матче с аутсайдером «Аризона Койотс» работы оказалось не так много. Тем не менее он совершил 16 сейвов и выручил «Вашингтон» в нужный момент. Неслучайно именно его признали первой звездой встречи. А в раздевалке он получил от Питера Лавиолетта фирменный щит как хоккеист, лучше остальных проявивший себя в оборонительных действиях.

«Было трудно сохранять концентрацию. Хочу поблагодарить партнёров, они проделали отличную работу. Это была тяжёлая победа, и мы рады, что нам удалось её одержать», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.

Поединок действительно получился для «Кэпиталз» непростым. Гости, набравшие до того лишь одно очко, неожиданно дали фавориту бой и едва не перевели игру в овертайм. Хозяева штурмовали ворота оппонента, но никак не могли поразить их. Не шла у них и игра в большинстве.

И только с шестой попытки «столичным» удалось реализовать лишнего. За восемь минут до конца основного времени Джон Карлсон мощным щелчком с дальней дистанции всё же открыл счёт. Никто из партнёров шайбы не коснулся, и она влетела в ближний угол. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в этом эпизоде выступили в роли ассистентов американца.

Чтобы спастись, «Аризона» в концовке сняла вратаря, но лишь пропустила ещё. И вновь в центре внимания оказались россияне. Кузнецов от борта выполнил передачу на Овечкина, а тот, не доходя до собственной синей линии, бросил через половину площадки.

Так нападающий записал в актив 739-ю шайбу в НХЛ и до двух сократил отставание от Бретта Халла в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди остаются также Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Мало того — Александр вышел на второе место по количеству голов в пустые ворота (41), обойдя Мариана Госсу. Лучшим по данному показателю остаётся Гретцки (56).

В текущем сезоне форвард пока не уходит с площадки без очков. В восьми матчах в его активе девять голов и шесть передач, и он лидирует в гонке снайперов турнира, а в списке лучших бомбардиров делит первое место с Коннором Макдэвидом. А по числу баллов по системе «гол + пас» отечественный хоккеист теперь располагается на 31-м месте в истории НХЛ, догнав Майка Гартнера.

Первой звездой был признан и Шестёркин. По сравнению с Самсоновым у него в противостоянии с «Коламбусом» было куда больше работы. Илья отразил 31 бросок и неоднократно спасал команду. Особенно активен он был в первом периоде, когда интрига в матче ещё подавала признаки жизни.

Однако в целом «Нью-Йорк Рейнджерс» смотрелся куда лучше оппонента и демонстрировал великолепный выход из обороны, с которым соперник справиться оказался не в состоянии. Здорово проявил себя во встрече с бывшим коллективом Артемий Панарин. Форвард отдал сразу три результативные передачи. Причём он не просто принимал участие в атаках, а в двух случаях выводил партнёров на завершающий удар.

В середине первого периода он от левого борта выполнил аккуратный пас на Райана Строума, который открыл счёт. После второго перерыва россиянин нашёл на пятаке Криса Крайдера, и тому оставалось лишь не промахнуться с близкой дистанции. Наконец, в концовке уроженец Челябинской области принял участие в красивой комбинации и помог всё тому же Крайдеру оформить дубль. Пусть в текущем сезоне Панарин забросил лишь одну шайбу, зато шесть раз ассистировал товарищам.

А незадолго до финальной сирены красивым жестом отметился голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин. Он жестом призвал партнёров перестать атаковать, чтобы не испортить статистику Шестёркину и позволить ему оформить заслуженный шатаут. Так Игорь не только в первый раз в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности, но и одержал 30-ю победу в составе «Рейнджерс» в 53-м матче за коллектив. Быстрее этой отметки достигали только Хенрик Лундквист, Джим Генри (оба — 51), Кэм Тальбо и Лорн Шабо (оба — 52). Не менее ценным призом, чем звание первой звезды, для Шестёркина стала поддержка болельщиков. После окончания встречи они хором скандировали его имя.

«Ребята провели один из лучших матчей в сезоне, чистили передо мной трафик, много шайб принимали на себя, а впереди действовали очень умно. Благодарен им за самоотдачу и за то, что помогли мне одержать сухую победу. Я просто делал свою работу и старался ловить шайбу. Моя работа очень проста: нужно в любой ситуации сражаться за каждый бросок, а ребята на чужой половине уже всё сделают», — поделился эмоциями отечественный вратарь.

Набирать очки в каждом матче НХЛ продолжает не только Овечкин, но и Андрей Свечников, на старте сезона вместе со своей «Каролиной» удивляющий всю лигу. В игре с «Чикаго» «Харрикейнз» одержали седьмую победу. Пока подопечные Рода Бриндамора не знают очковых потерь в регулярном первенстве.

Хотя «Блэкхоукс» удалось дать оппоненту бой. По ходу первого периода гости дважды выходили вперёд. Однако хозяева ответили на это шестью своими шайбами. Одну из них на свой счёт записал Свечников. Нападающему повезло. На 27-й минуте он выполнял прострел на пятачок с «нулевого» угла, но снаряд от ноги защитника срикошетил прямо в сетку. С другой стороны, форвард незадолго до этого поборолся за шайбу у чужих ворот и не позволил «Чикаго» выйти из зоны.

Этот гол стал седьмым для форварда в текущем сезоне, и в гонке снайперов он уступает только Овечкину, разделяя вторую строчку с Макдэвидом, Элиасом Линдхольмом и Эндрю Манджапане. Также в его активе четыре ассиста. При этом рекорд результативности Андрея в «регулярке» составляет всего 24 шайбы, заброшенные в сезоне-2019/20. Осенью этого года он уже семь раз поразил ворота соперников в семи встречах и наверняка перепишет личное достижение.