Овечкин повторил собственный рекорд 2005 года в НХЛ

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризона Койотс» (2:0).

Таким образом, 36-летний воспитанник московского «Динамо» набрал очки в восьми матчах подряд со старта сезона-2021/22 и повторил собственный рекорд 2005 года.

Аналогичная результативная серия принадлежит другому россиянину «Вашингтона» Александру Сёмину.

«Вашингтон» (13 очков) идёт на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Аризона» (1) занимает последнее место на Западе.

«Кэпиталз» в следующем матче 2 ноября в гостях сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг». 

Ранее сообщалось, что владелец «Чикаго» попросил стереть с Кубка Стэнли имя обвиняемого в насилии тренера.

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