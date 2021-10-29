Владелец «Чикаго» попросил стереть с Кубка Стэнли обвиняемого в насилии тренера
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Об этом сообщает журналист ESPN Эмили Каплан в своём Twitter.
По информации источника, Вирц связался с председателем Зала хоккейной славы Лэнни Макдональдом и попросил убрать имя Олдрича с Кубка Стэнли, который «Чикаго Блэкхоукс» выиграли в 2010 году.
Напомним, что форвард Кайл Бич подвергся сексуальному насилию со стороны видеотренера «Чикаго Блэкхоукс». «Флорида Пантерз» отправила в отставку Джоэля Кенневилля, который в 2010 году возглавлял «Чикаго Блэкхоукс».
Как ранее заявил Бич, Кенневилль говорил, что Кубок Стэнли был важнее насилия.