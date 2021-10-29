Владелец «Чикаго» попросил стереть с Кубка Стэнли обвиняемого в насилии тренера

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц отреагировал на расследование в отношении бывшего видеотренера команды Брэда Олдрича.

Об этом сообщает журналист ESPN Эмили Каплан в своём Twitter.

По информации источника, Вирц связался с председателем Зала хоккейной славы Лэнни Макдональдом и попросил убрать имя Олдрича с Кубка Стэнли, который «Чикаго Блэкхоукс» выиграли в 2010 году.

Напомним, что форвард Кайл Бич подвергся сексуальному насилию со стороны видеотренера «Чикаго Блэкхоукс». «Флорида Пантерз» отправила в отставку Джоэля Кенневилля, который в 2010 году возглавлял «Чикаго Блэкхоукс».

Как ранее заявил Бич, Кенневилль говорил, что Кубок Стэнли был важнее насилия.