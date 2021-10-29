Бич: Кенневилль говорил, что Кубок Стэнли был важнее насилия

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Пострадавший от сексуального насилия со стороны видеотренера «Чикаго Блэкхоукс» канадский форвард Кайл Бич рассказал об этих событиях.
Бич: Кенневилль говорил, что Кубок Стэнли был важнее насилия
  • Reuters

«Сейчас я читаю их заявления, где цитируют Кенневилля. Пересказывая суть, он сказал, что плей-офф и Кубок Стэнли был важнее, чем сексуальное насилие. Я не могу в это поверить, не могу это принять. Помню, что в офисе Кенневилля проходили встречи — уже после того, как я обо всём сообщил Гэри. Как он может говорить, что не знал об этом?» — цитирует Бича TSN.

Он отметил, что каждый в данной ситуации пытается защитить своё имя.

«Надеюсь, Бэтмен внимательно рассмотрит этот вопрос, поговорит со всеми, кто может представить информацию, и только после этого примет решение. Они уже подвели меня, не стали проводить расследование для меня — с чего бы им делать это теперь?» — добавил Бич.

Напомним, что летом Джоэль Кенневилль сообщил, что он не в курсе обвинений в сексуальном насилии против тогдашнего видеотренера «Чикаго Блэкхоукс» Брэда Олдрича в 2010 году, пока клуб участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» отправила в отставку Кенневилля из-за скандала в «Чикаго Блэкхоукс».

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