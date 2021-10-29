«Флорида Пантерз» отправила в отставку Кенневилля из-за скандала в «Чикаго Блэкхоукс»

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль отправлен в отставку по собственному желанию.
«Флорида Пантерз» отправила в отставку Кенневилля из-за скандала в «Чикаго Блэкхоукс»
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В переговорах по отставке специалиста принимали участие комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, генеральный директор лиги Билл Зито и главный исполнительный директор Мэтью Колдуэлл.

«После опубликования информации о секс-скандале в «Чикаго» мы провели тщательный анализ информации, которая стала доступной недавно. Само собой разумеется, что поведение, описанное в различных отчётах СМИ, вызывает беспокойство и непростительно. Это прямо противоречит нашим ценностям как организации — и тем, что отстаивает «Флорида». Никому никогда не придётся терпеть то, что испытал Кайл Бич во время и после его пребывания в «Чикаго». Мы ценим его храбрость и смелость, которые он проявил», — говорится в заявлении.

Напомним, что «Флорида Пантерз» на старте сезона одержала семь побед в семи матчах, забив 31 шайбу.

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