Гретцки оценил шансы Овечкина побить его рекорд в НХЛ

Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки оценил шансы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его рекорд.

«Считаю, что это будет хорошо для хоккея. Некоторые люди не верят мне, но мои близкие, мои друзья и люди из моего окружения знают, что я всегда так считал и говорил. Это будет просто отлично для всего спорта», — Гретцки официальный сайт НХЛ.

Он добавил, что гордится своим достижением. Если Овечкин побьёт его рекорд, то это будет хорошо для всего хоккея. Гретцки добавил, что хочет, чтобы этот вид спорта был масштабнее.

«Реалистично ли, что он сможет побить мой рекорд? О да! Но следующие два года будут очень важны для него. Потому что чем старше ты становишься, тем тяжелее. Но я думаю, что если он сможет забить 45 голов в этом сезоне и ещё 45 в следующем, то у него действительно будет отличный шанс», — добавил Гретцки.

Рекордсменом НХЛ является Уэйн Гретцки (894), вторую позицию занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). Александр Овечкин в настоящий момент забил 738 шайб.