45 сейвов Аллена и шайба Романова помогли «Монреалю» крупно обыграть «Сан-Хосе»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» на своём льду всухую крупно уступил «Монреаль Канадиенс».

Встреча, проходившая в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр», завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе «Монреаля» забитыми шайбами отличились Майк Хоффман, Александр Романов, Брендан Галлахер и Джош Андерсон.

Российский форвард Романов впервые забросил шайбу в текущем сезоне НХЛ. Канадский вратарь «Монреаля» Джейк Аллен оформил первый шатаут в сезоне, отразив все 45 бросков по воротам.

Ранее сообщалось, что гол и ассист Тарасенко не помогли «Сент-Луис Блюз» продлить победную серию в матче с «Колорадо Эвеланш».