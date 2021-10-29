45 сейвов Аллена и шайба Романова помогли «Монреалю» крупно обыграть «Сан-Хосе»
- AP
Встреча, проходившая в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр», завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В составе «Монреаля» забитыми шайбами отличились Майк Хоффман, Александр Романов, Брендан Галлахер и Джош Андерсон.
Российский форвард Романов впервые забросил шайбу в текущем сезоне НХЛ. Канадский вратарь «Монреаля» Джейк Аллен оформил первый шатаут в сезоне, отразив все 45 бросков по воротам.
Ранее сообщалось, что гол и ассист Тарасенко не помогли «Сент-Луис Блюз» продлить победную серию в матче с «Колорадо Эвеланш».