Гол и ассист Тарасенко не помогли «Сент-Луис Блюз» продлить победную серию в матче с «Колорадо Эвеланш»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Колорадо Эвеланш».
Гол и ассист Тарасенко не помогли «Сент-Луис Блюз» продлить победную серию в матче с «Колорадо Эвеланш»
  • AP

Встреча, проходившая в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр», завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе «Колорадо» дублем отметился Джей Ти Комфер, по шайбе забили Назема Кадри и Кейла Макара. За «Сент-Луис» отличились Колтон Парэйко, Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко.

Ранее сообщалось, что «Сочи» в гостях переиграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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