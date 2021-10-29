Гол и ассист Тарасенко не помогли «Сент-Луис Блюз» продлить победную серию в матче с «Колорадо Эвеланш»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Колорадо Эвеланш».

Встреча, проходившая в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр», завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе «Колорадо» дублем отметился Джей Ти Комфер, по шайбе забили Назема Кадри и Кейла Макара. За «Сент-Луис» отличились Колтон Парэйко, Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко.

Ранее сообщалось, что «Сочи» в гостях переиграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.