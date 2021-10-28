«Сочи» обыграл на выезде «Спартак» в матче КХЛ

«Сочи» в гостях переиграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в столице, завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из черноморского города.

В составе «Сочи» шайбы забросили Василий Глотов (на 16-й минуте), Ярослав Дыбленко (на 38-й минуте), Амир Гараев (на 60-й минуте). У красно-белых отличился Джейк Виртанен (на 59-й минуте).

«Спартак» с 26 очками идёт на восьмом месте в Западной конференции. «Сочи», набравший 18 очков, располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что «Северсталь» обыграла «Торпедо» в матче КХЛ.