«Северсталь» обыграла «Торпедо» в матче КХЛ

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Череповецкая «Северсталь» переиграла в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородское «Торпедо».
«Северсталь» обыграла «Торпедо» в матче КХЛ
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Игра, которая прошла в Череповце, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

В составе команды из Вологодской области дубль оформил Йоонас Няттинен (17-я и 46-я минуты). У «Торпедо» отличился Марек Гривик (21-я).

«Северсталь» одержала шестую победу подряд. Клуб из Череповца (28 очков) идёт на шестой строчке в Западной конференции. «Торпедо» (23) занимает девятое место.

Ранее ярославский «Локомотив» потерпел третье поражение подряд в КХЛ.

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