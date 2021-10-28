«Северсталь» обыграла «Торпедо» в матче КХЛ

Череповецкая «Северсталь» переиграла в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородское «Торпедо».

Игра, которая прошла в Череповце, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

В составе команды из Вологодской области дубль оформил Йоонас Няттинен (17-я и 46-я минуты). У «Торпедо» отличился Марек Гривик (21-я).

«Северсталь» одержала шестую победу подряд. Клуб из Череповца (28 очков) идёт на шестой строчке в Западной конференции. «Торпедо» (23) занимает девятое место.

Ранее ярославский «Локомотив» потерпел третье поражение подряд в КХЛ.