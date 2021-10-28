Ярославский «Локомотив» потерпел третье поражение подряд в КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переиграл ярославский «Локомотив».

Игра, которая прошла в Ярославле, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Татарстана.

В составе команды из Нижнекамска шайбы забросили Лукаш Клок (46-я минута), Марат Хайруллин (61-я). У «Локомотива» отличился Павел Кудрявцев (3-я).

«Нефтехимик» (21 очко) занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» (26) идёт на шестом месте на Западе.

Ранее «Металлург» обыграл дома «Ак Барс» в матче КХЛ.