«Металлург» обыграл дома «Ак Барс» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на своём льду переиграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Ильи Воробьёва.

В «Металлурге» шайбы забросили Брендан Лайпсик (34-я минута) и Джош Карри (37-я, 60-я). У «Ак Барса» отличился Никита Дыняк (42-я минута).

Магнитогорский клуб победил в пятом матче КХЛ подряд.

«Металлург» (42 очка) лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (32) занимает четвёртое место.

Ранее ЦСКА на выезде уступил «Сибири» в матче КХЛ.