«Металлург» обыграл дома «Ак Барс» в матче КХЛ
- © ak-bars.ru
Игра, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Ильи Воробьёва.
В «Металлурге» шайбы забросили Брендан Лайпсик (34-я минута) и Джош Карри (37-я, 60-я). У «Ак Барса» отличился Никита Дыняк (42-я минута).
Магнитогорский клуб победил в пятом матче КХЛ подряд.
«Металлург» (42 очка) лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (32) занимает четвёртое место.
Ранее ЦСКА на выезде уступил «Сибири» в матче КХЛ.