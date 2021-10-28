«Металлург» обыграл дома «Ак Барс» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Магнитогорский «Металлург» на своём льду переиграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» обыграл дома «Ак Барс» в матче КХЛ
  • © ak-bars.ru

Игра, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Ильи Воробьёва.

В «Металлурге» шайбы забросили Брендан Лайпсик (34-я минута) и Джош Карри (37-я, 60-я). У «Ак Барса» отличился Никита Дыняк (42-я минута).

Магнитогорский клуб победил в пятом матче КХЛ подряд.

«Металлург» (42 очка) лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (32) занимает четвёртое место.

Ранее ЦСКА на выезде уступил «Сибири» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить