Зал хоккейной славы уберёт имя обвиняемого в домогательстве экс-тренера с Кубка Стэнли

Имя обвиняемого в домогательствах видеотренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» Брэда Олдрича уберут с Кубка Стэнли.

«Стороны согласились, что это верный запрос, и продолжат общение, в том числе с хранителями кубка, чтобы решить, как лучше привести в исполнение данный запрос», — сообщает пресс-служба Зала хоккейной славы.

Владелец «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц связался с председателем Зала хоккейной славы Лэнни Макдональдом и попросил убрать имя Олдрича с Кубка Стэнли.

Напомнил, форвард Кайл Бич подвергся сексуальному насилию со стороны Олдрича.

Ранее пострадавший от сексуального насилия со стороны видеотренера «Чикаго» Бич рассказал об этих событиях.

