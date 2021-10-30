Зал хоккейной славы уберёт имя обвиняемого в домогательстве экс-тренера с Кубка Стэнли
- РИА Новости
«Стороны согласились, что это верный запрос, и продолжат общение, в том числе с хранителями кубка, чтобы решить, как лучше привести в исполнение данный запрос», — сообщает пресс-служба Зала хоккейной славы.
Владелец «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц связался с председателем Зала хоккейной славы Лэнни Макдональдом и попросил убрать имя Олдрича с Кубка Стэнли.
Напомнил, форвард Кайл Бич подвергся сексуальному насилию со стороны Олдрича.
Ранее пострадавший от сексуального насилия со стороны видеотренера «Чикаго» Бич рассказал об этих событиях.