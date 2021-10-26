Бенефис российских звёзд: Овечкин и Тарасенко оформили по дублю, а Свечников набрал очки в пятом подряд матче НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой» и возглавил гонку снайперов НХЛ. Нападающий Владимир Тарасенко забросил две шайбы и помог «Сент-Луису» впервые в истории стартовать с пяти побед подряд в регулярном сезоне. В свою очередь, форвард Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей и помог «Каролине» разгромить «Торонто».

Очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ не обошёлся без яркого выступления российских легионеров. Но если Владимир Тарасенко постепенно продолжает возвращаться на былые позиции и заново укрепляется в статусе лидера «Сент-Луиса», а Андрей Свечников — оправдывать возложенные на него надежды, то Александр Овечкин увековечивает себя в истории заокеанской лиги. В матче с «Оттавой» лидер «Вашингтона» отличился дважды и не только приблизился к четвёртому месту в списке снайперов за всю историю, но также превзошёл один из рекордов Уэйна Гретцки.

Поначалу могло показаться, что «Кэпиталз» уверенно справятся с «Сенаторз» и без помощи Овечкина. Гости хоть и пропустили уже на 146-й секунде, но к 16-й минуте вели со счётом 4:1. Однако добытое в середине первого периода преимущество было с лёгкостью упущено во втором. Хозяева отличились три раза подряд и восстановили паритет. И именно в этот момент на авансцену вышел Александр, ни разу не покидавший лёд без баллов за результативность в нынешнем сезоне.

Сначала он реабилитировался за не самые удачные действия в эпизоде с четвёртым пропущенным голом — именно он проехал мимо Дрейка Батерсона и фактически позволил тому оформить дубль. Овечкин заблокировал бросок Никиты Зайцева и тем самым организовал себе импровизированный буллит на ворота Филипа Густафссона. Причём ему даже не пришлось применять серию финтов, чтобы запутать шведа и отправить шайбу в «домик».

Второй гол Овечкин записал на свой счёт менее чем за десять минут до финальной сирены. Он был исполнен в более классическом стиле. Формально «Вашингтон» не смог воспользоваться удалением в составе соперника, но на деле эта шайба была заброшена в результате атаки, организованной в большинстве. На момент возвращения на лёд Алекса Форментона гости по-прежнему находились в зоне противника, а Александр располагался в своём «офисе» — левом круге вбрасывания. Туда и последовала передача от Тома Уилсона, завершившаяся неотразимым кистевым броском капитана. Так россиянин установил окончательный счёт матча — 7:5.

Несмотря на то что хет-триками отметились вышеназванный Батерсон и форвард «Кэпиталз» Ти Джей Оши, в центре внимания оказался Овечкин. С семью голами он возглавил зачёт снайперов нынешнего сезона и вышел на второе место в гонке бомбардиров. В активе Александра 12 очков — на одно меньше, чем у Коннора Макдэвида (6 + 7).

Помимо прочего, Овечкин сделал очередной шаг на пути к четвёртой позиции списка лучших снайперов в истории НХЛ. По итогам встречи с «Оттавой» в его послужном списке значится 737 голов — всего на четыре меньше, чем у легендарного Бретта Халла. Матч также стал 151-м в карьере Александра, в котором он оформил минимум дубль. Причём 84 раза это происходило на выезде, чем не может похвастаться ни один из хоккеистов лиги. По этому показателю россиянин превосходит не только вышеназванного канадца (72), но и самого Уэйна Гретцки (83).

При этом Овечкин продолжает не только ставить рекорды, но и завоёвывать сердца фанатов. Во время предыгровой разминки он подарил свою клюшку канадской болельщице, преодолевшей 3 тыс. км ради возможности понаблюдать за выступлением кумира. Причём изначально та просила лишь селфи с капитаном «Вашингтона».

В отличие от «Кэпиталз», «Блюз» в гораздо более спокойном стиле расправились с очередным соперником. В противостоянии с переживающим не лучшие времена «Лос-Анджелесом» подопечные Крэйга Беруби забросили три безответные шайбы и впервые в истории клуба выиграли пять матчей подряд на старте регулярного сезона. Звание главной звезды встречи получил Владимир Тарасенко.

Оба гола россиянина стали результатом сольных проходов. Но если во втором случае он воспользовался грубейшей ошибкой защитников противника и реализовал выход один на один с голкипером, то в первом сотворил настоящий шедевр. Тарасенко получил передачу у правого борта, издевательски прокинул шайбу между ног защитнику Майклу Андерсону и в ближнем бою играючи расправился с Джонатаном Куиком. Все точные броски Владимира пришлись на третий период, вследствие чего у «Кингз» не осталось времени отыграться. Те всё равно пошли вперёд, но лишь позволили Дэвиду Перрону поразить пустые ворота.

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Тарасенко набрал очки в четвёртом матче подряд и с шестью (3 + 3) баллами вышел на третье место в списке бомбардиров «Сент-Луиса». Выше него лишь Джордан Кайру (2 + 6) и всё тот же Перрон (6 + 2). Причём в шестёрку также входит Иван Барбашёв (3 + 2), выступивший в роли ассистента в эпизоде со вторым голом Владимира.

Помимо Овечкина и Тарасенко, начало сезона довольно успешно складывается и для Андрея Свечникова. Как и Александр, молодой форвард «Каролины» ни разу не покидал площадку без набранных очков. Не стал он нарушать эту традицию и в противостоянии с грозным «Торонто». На этот раз россиянин проявил себя в роли и снайпера, и ассистента, во многом обеспечив своему коллективу важную победу — 4:1.

При равном счёте он поучаствовал в результативной комбинации, завершившейся голом Себастьяна Ахо. Свечников отдал пас под бросок защитнику Этану Беару, траекторию которого немного подкорректировал финн, а за минуту до окончания основного времени Андрей поразил пустые ворота.

Благодаря этому Свечников вышел на второе место в гонке бомбардиров нынешнего сезона среди россиян. Да, у него равное количество очков с Евгением Кузнецовым (девять), но форвард «Вашингтона» провёл на одну встречу больше. По количеству баллов в среднем за игру Андрей делит шестую строчку в лиге (1,8), уступая лишь Сами Нику, Максу Доми, Александру Овечкину (все — по 2,0), а также звёздам «Эдмонтона» — Леону Драйзатлю (2,2) и Коннору Макдэвиду (2,6).