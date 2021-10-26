Дубль Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» в победе над «Оттава Сенаторз»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» на своём льду принимал «Вашингтон Кэпиталз».
Дубль Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» в победе над «Оттава Сенаторз»
  • AP

Встреча, проходившая в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр», завершилась со счётом 7:5 в пользу гостей.

Российский форвард Александр Овечкин оформил в матче дубль. Также в составе «Кэпиталз» хет-триком отметился Ти Джей Оши, по разу забили Ник Дженсен и Джон.

За «Оттаву» хет-трик оформил Дрейк Батерсон, также забитыми шайбами отличились Джош Норрис и Крис Тирни.

Ранее сообщалось, что дубль Тарасенко принёс «Сент-Луис Блюз» победу над «Лос-Анджелес Кингз».

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