Дубль Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» в победе над «Оттава Сенаторз»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» на своём льду принимал «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча, проходившая в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр», завершилась со счётом 7:5 в пользу гостей.

Российский форвард Александр Овечкин оформил в матче дубль. Также в составе «Кэпиталз» хет-триком отметился Ти Джей Оши, по разу забили Ник Дженсен и Джон.

За «Оттаву» хет-трик оформил Дрейк Батерсон, также забитыми шайбами отличились Джош Норрис и Крис Тирни.

Ранее сообщалось, что дубль Тарасенко принёс «Сент-Луис Блюз» победу над «Лос-Анджелес Кингз».