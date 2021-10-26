Дубль Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» в победе над «Оттава Сенаторз»
- AP
Встреча, проходившая в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр», завершилась со счётом 7:5 в пользу гостей.
Российский форвард Александр Овечкин оформил в матче дубль. Также в составе «Кэпиталз» хет-триком отметился Ти Джей Оши, по разу забили Ник Дженсен и Джон.
За «Оттаву» хет-трик оформил Дрейк Батерсон, также забитыми шайбами отличились Джош Норрис и Крис Тирни.
Ранее сообщалось, что дубль Тарасенко принёс «Сент-Луис Блюз» победу над «Лос-Анджелес Кингз».