Дубль Тарасенко принёс «Сент-Луис Блюз» победу над «Лос-Анджелес Кингз»
- AP
Матч, проходивший в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр», завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Российский форвард Владимир Тарасенко оформил во встрече дубль. В первой забитой шайбе ему ассистировал соотечественник Иван Барбашёв. Окончательную точку в матче поставил канадец Дэвид Перрон, поразивший пустые ворота «Кингз».
Ранее сообщалось, что российский нападающий Александр Волков продолжит карьеру в петербургском СКА.