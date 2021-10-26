Дубль Тарасенко принёс «Сент-Луис Блюз» победу над «Лос-Анджелес Кингз»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Лос-Анджелес Кингз».

Матч, проходивший в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр», завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Российский форвард Владимир Тарасенко оформил во встрече дубль. В первой забитой шайбе ему ассистировал соотечественник Иван Барбашёв. Окончательную точку в матче поставил канадец Дэвид Перрон, поразивший пустые ворота «Кингз».

Ранее сообщалось, что российский нападающий Александр Волков продолжит карьеру в петербургском СКА.