Sport24: СКА подпишет обладателя Кубка Стэнли Волкова

Российский нападающий Александр Волков продолжит карьеру в петербургском СКА.

Об этом сообщает Sport24. 24-летний форвард ранее был выставлен клубом НХЛ «Анахайм Дакс» на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Россиянин, выступавший в системе СКА до переезда в Северную Америку, является обладателем Кубка Стэнли — 2020 в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В прошлом сезоне за «Анахайм» Волков провёл 18 матчей, в которых набрал восемь (4 + 4) очков. В сезоне-2021/22 хоккеист выступал в АХЛ.

Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Авангард» в матче КХЛ.