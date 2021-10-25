Sport24: СКА подпишет обладателя Кубка Стэнли Волкова

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Российский нападающий Александр Волков продолжит карьеру в петербургском СКА.
Sport24: СКА подпишет обладателя Кубка Стэнли Волкова
  • AP
  • © Jae C. Hong

Об этом сообщает Sport24. 24-летний форвард ранее был выставлен клубом НХЛ «Анахайм Дакс» на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Россиянин, выступавший в системе СКА до переезда в Северную Америку, является обладателем Кубка Стэнли — 2020 в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В прошлом сезоне за «Анахайм» Волков провёл 18 матчей, в которых набрал восемь (4 + 4) очков. В сезоне-2021/22 хоккеист выступал в АХЛ.

Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Авангард» в матче КХЛ.

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