Шайба Барбашёва и две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луис Блюз» обыграть «Лос-Анджелес Кингз»
Матч завершился со счётом 7:3 в пользу хозяев.
Забитыми шайбами в составе «Сент-Луис Блюз» отметились Иван Барбашёв, Джейк Нейборс, Райан О'Райлли, Джеймс Нил и трижды Дэвид Перрон.
За «Лос-Анджелес» забили Алекс Иафалло, Дастин Браун и Карл Грундстрём.
Российский нападающий Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи, а его соотечественник Клим Костин — одну.
Ранее Евгений Кузнецов вышел на 13-е место по очкам в истории «Вашингтона».