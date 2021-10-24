Шайба Барбашёва и две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луис Блюз» обыграть «Лос-Анджелес Кингз»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» на своём льду обыграл «Лос-Анджелес Кингз».

Матч завершился со счётом 7:3 в пользу хозяев.

Забитыми шайбами в составе «Сент-Луис Блюз» отметились Иван Барбашёв, Джейк Нейборс, Райан О'Райлли, Джеймс Нил и трижды Дэвид Перрон.

За «Лос-Анджелес» забили Алекс Иафалло, Дастин Браун и Карл Грундстрём.

Российский нападающий Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи, а его соотечественник Клим Костин — одну.

Ранее Евгений Кузнецов вышел на 13-е место по очкам в истории «Вашингтона».

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