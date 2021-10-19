Гол в овертайме, 40 сейвов и дубль за 47 секунд: как Панарин, Шестёркин и Костин стали одними из главных звёзд дня в НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 40 бросков и был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Торонто». А его одноклубник Артемий Панарин открыл счёт голам в нынешнем сезоне, забросив победную шайбу в овертайме. В свою очередь, форвард «Сент-Луиса» Клим Костин поучаствовал в разгроме «Аризоны» и оформил первый дубль в НХЛ.

Очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ получился не самым насыщенным и включал в себя всего четыре матча. При этом знаковых противостояний в нём практически не было. На общем фоне выделялась разве что дуэль между двумя представителями «оригинальной шестёрки» — «Торонто Мейпл Лифс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В результате она полностью оправдала ожидания болельщиков, а одними из главных действующих лиц стали Артемий Панарин и Игорь Шестёркин.

Нельзя сказать, что для российского форварда «Рейнджерс» игра сложилась идеально. В её преддверии Панарин успел лишиться обоих партнёров по звену: Райан Строум попал в ковид-протокол ещё перед встречей с «Монреалем» и по-прежнему не имел возможности вернуться на лёд, а уже по её ходу повреждение верхней части тела получил Каапо Какко. В итоге Артемий оказался в одной тройке с Филипом Хытилом и Баркли Гудроу — дуэтом нападающих, пока так и не отметившихся очками в регулярке.

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Возможно, это и стало причиной не самого яркого выступления Панарина в основное время матча с «Торонто». В первом периоде он был близок к тому, чтобы записать на свой счёт результативную передачу, но защитник Нильс Лундквист угодил в штангу после его роскошной поперечной передачи. Однако впоследствии россиянин практически пропал с радаров, ограничившись лишь двумя бросками по воротам Джека Кэмпбелла. С первым голкипер уверенно справился, а второй оказался неточным.

Зато Панарин успел отличиться со знаком минус. В дебюте второго периода он не слишком активно отработал в обороне и позволил «Мейпл Лифс» ответить на гол Мики Зибанежада. Шайба дважды находилась в непосредственной близости от россиянина, но в первом эпизоде он не смог помешать Вильяму Нюландеру исполнить пас на Джона Тавареса, а затем — Моргану Райли вывести на бросок Майкла Бантинга. Последнему оставалось лишь подставить клюшку и распечатать ворота Игоря Шестёркина.

Именно благодаря самоотверженной игре российского голкипера «Рейнджерс» сумели дотянуть до овертайма. Только в основное время Шестёркин отразил 37 бросков по своим воротам, а впоследствии присовокупил к ним ещё три. При этом в ходе дополнительной пятиминутки он и вовсе сотворил маленькое чудо, не позволив отметиться голом действующему обладателю «Морис Ришар Трофи» Остону Мэттьюзу. Сначала Игорь исправился за неудачный вынос и парировал выстрел от синей линии, а затем взял верх над американцем в ближнем бою.

А уже после этого своё веское слово сказал второй самый высокооплачиваемый хоккеист НХЛ. Панарин накоротке разыграл эффектную комбинацию с Зибанежадом в круге вбрасывания, после чего неотразимо бросил в дальний угол. Артемий оформил первый гол в нынешнем сезоне и восьмой раз в карьере отличился в овертайме. По этому показателю он вышел на шестое место, сравнявшись с Алексеем Ковалёвым, Валерием Буре и Павлом Дацюком. Лидирует Александр Овечкин (24).

В итоге Панарин был признан второй звездой встречи, а звание первой досталось его соотечественнику. Шестёркин заслужил похвалу не только от партнёров по команде, но и от противников. Так, выступление хоккеиста высоко оценил его визави Кэмпбелл, но особо щедрым на комплименты всё же оказался главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан.

«Эта победа — безусловно, заслуга нашего вратаря. Сегодня он был невероятен. Он явно украл у соперника эти два очка. Кэмпбелл был тоже очень хорош. У нас было не так много моментов. Но у нас было несколько моментов, которые можно назвать первоклассными. И тогда как раз Кэмпбелл делал хорошие сейвы. Но наш голкипер был великолепен. Оцените его атлетизм. Он сильный, выкладывается в борьбе за каждую шайбу», — цитирует Галлана пресс-служба НХЛ.

Сходное мнение выразил и Зибанежад, не попавший в тройку лучших игроков матча, несмотря на гол и результативную передачу.

«Я не думаю, что мы сегодня играли достаточно хорошо. И если бы не Игорь, я даже представлять не хочу, что бы произошло. Но в конце концов мы взяли эти два очка и двигаемся дальше. Для нас это был хороший урок», — признался шведский нападающий.

Этот успех позволил «Рейнджерс» набрать пять очков и сравняться с лидерами Восточной конференции — «Питтсбургом» и «Торонто». В то же время на Западе таблицу возглавил «Сент-Луис», в котором также правят бал российские легионеры. На этот раз «Блюз» разгромили в гостях «Аризону», а отечественные спортсмены записали на свой счёт четыре из семи голов.

Примечательно, что на их долю пришлись как первая, так и последняя заброшенные шайбы гостей в этот вечер. Сначала себя проявил Павел Бучневич, бывший одноклубник Панарина и Шестёркина, впоследствии удалённый до конца матча за удар головой. Уже на восьмой минуте он на пару с Джорданом Кайру убежал в контратаку и замкнул передачу товарища по команде. А точку поставил Иван Барбашёв, установив окончательный счёт — 7:4. Причём баллом за результативность также отметился Владимир Тарасенко, принявший участие в комбинации.

Однако место в тройке звёзд досталось другому российскому форварду: в середине второго периода Клим Костин стал автором дубля, причём на это ему потребовалось всего 47 секунд. В обоих случаях хоккеист очень здорово находил свободное пространство у ворот соперника, после чего наносил неотразимый бросок. Сначала он своевременно накатил в район круга вбрасывания, а затем занял место на пятаке.

22-летний Костин лишь в третий раз отличился в заокеанской лиге. В предыдущих двух сезонах он суммарно выходил на лёд всего шесть раз и заработал два очка (1 + 1). Причём голом отметился в своей дебютной встрече в свитере «Блюз». 23 ноября 2019 года он помог коллективу избежать разгромного поражения от «Нэшвилла» (2:4).