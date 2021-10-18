Стала известна причина смерти нападающего НХЛ Хейза

Причиной смерти форварда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джимми Хейза стали наркотики.

«Я была шокирована. Я была уверена, что это не связано с наркотиками. Думала, что это был сердечный приступ или что-то ещё, но не наркотики. В этом не было никакого смысла», — цитирует вдову хоккеиста The Boston Globe.

Хейз известен своими выступлениями за «Чикаго», «Флориду», «Бостон» и «Нью-Джерси».

Он умер 23 августа 2021 года в возрасте 31 года.

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